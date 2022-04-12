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Україна запропонувала "іранську модель" санкцій проти "Газпрому"

Євген КізіловВівторок, 12 квітня 2022, 06:43

Україна пропонує міжнародним партнерам застосувати "іранську модель" санкцій щодо "Газпрому", коли російський газ ітиме в ЄС, але кошти за нього не надходитимуть в Росію, а перераховуватимуться на спеціальні депозитні рахунки.

Джерело: заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков на полях організованої Енергетичним співтовариством конференції щодо безпеки та стабільності українського енергетичного сектору у понеділок у Відні, слова якого передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Що стосується трубопровідного природного газу з Росії, то його зараз найбільш складно замістити. Він становить 40% загального імпорту ЄС. Ми пропонуємо "іранську модель" санкцій: природний газ постачається від "Газпрому" до Європи, але всі кошти зберігаються на спеціальних депозитних рахунках у європейських банках, доки Росія не виконає визначені умови".

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Деталі: За його словами, таким чином, гроші не йтимуть безпосередньо в Росію і не будуть фінансувати її війну проти України.

Що стосується скрапленого природного газу з Росії, продовжив Демченков, то ЄС може повністю від нього відмовитися, що стане "вірним сигналом для ринку та бізнесу". "У 2021 році загальне постачання російського СПГ становило менше 8% світових поставок. Майже половина імпортувалася Європою. Але повне ембарго ЄС на імпорт російського СПГ буде нести незначний ризик, оскільки ці обсяги можуть бути легко замінені збільшенням виробництва в 2022 році іншими постачальниками", - зазначив він.

Заступник міністра енергетики також вказав на те, що Євросоюз спроможний повністю відмовитися і від російських нафтопродуктів: "Європа імпортує приблизно 15% дизельного палива загального споживання з Росії. Це може бути замінено збільшенням внутрішнього виробництва та додатковим імпортом з Північної Америки та Азії".

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Що стосується сирої нафти, то, за словами Демченкова, "тут потрібно дати більше сигналів виробникам". "Якщо ринок побачить, що Європа серйозно ставиться до ембарго на сиру нафту з Росії, то виникне сильна конкуренція за заміну "квоти" російської нафти та забезпечення довгострокових відносин", - заявив він.

Запровадження такого ембарго "має здійснюватися поступово – з негайним припиненням морського імпорту російської сирої сировини та подальшим поступовим припиненням імпорту нафти через трубопровід упродовж наступних дев’яти місяців".

"Ми звертаємо особливу увагу європейських колег на необхідність введення негайного ембарго на поставки російського СПГ і нафтопродуктів і доводимо, що газ та дизельне паливо також можуть бути заміщені. Також ми говоримо про санкції проти "Росатому" та ембарго постачання ядерного палива з Росії", - наголосив заступник міністра енергетики України.

Теми: ГазпромгазРосіясанкції
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