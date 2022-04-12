Украина предложила "иранскую модель" санкций против "Газпрома"

Украина предлагает международным партнерам применить "иранскую модель" санкций в отношении "Газпрома", когда российский газ будет идти в ЕС, но средства за него не будут поступать в Россию, а будут перечисляться на специальные депозитные счета.

Источник: заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков на полях организованной Энергетическим сообществом конференции по безопасности и стабильности украинского энергетического сектора в понедельник в Вене, слова которого передает "Укринформ"

Прямая речь: "Что касается трубопроводного природного газа из России, то его сейчас наиболее сложно заместить. Он составляет 40% общего импорта ЕС. Мы предлагаем "иранскую модель" санкций: природный газ поставляется от "Газпрома" в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках, пока Россия не выполнит определенные условия".

Детали: По его словам, таким образом, деньги не будут идти непосредственно в Россию и не будут финансировать ее войну против Украины.

Что касается сжиженного природного газа из России, продолжил Демченко, то ЕС может полностью от него отказаться, что станет "верным сигналом для рынка и бизнеса". "В 2021 году общая поставка российского СПГ составляла менее 8% мировых поставок. Почти половина импортировалась в Европу. Но полное эмбарго ЕС на импорт российского СПГ будет нести незначительный риск, поскольку эти объемы могут быть легко заменены увеличением производства в 2022 году другими поставщиками", - отметил он.

Замминистра энергетики также отметил, что Евросоюз способен полностью отказаться и от российских нефтепродуктов: "Европа импортирует примерно 15% дизельного топлива общего потребления из России. Это может быть заменено увеличением внутреннего производства и дополнительным импортом из Северной Америки и Азии".

Что касается сырой нефти, то, по словам Демченкова, "здесь нужно дать больше сигналов производителям". "Если рынок увидит, что Европа серьезно относится к эмбарго на сырую нефть из России, то возникнет сильная конкуренция за замену квоты российской нефти и обеспечение долгосрочных отношений", - заявил он.

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Введение такого эмбарго "должно осуществляться постепенно – с немедленным прекращением морского импорта российского сырого сырья и последующим постепенным прекращением импорта нефти через трубопровод в течение следующих девяти месяцев".

"Мы обращаем особое внимание европейских коллег на необходимость введения немедленного эмбарго на поставки российского СПГ и нефтепродуктов и доказываем, что газ и дизельное топливо также могут быть замещены. Также мы говорим о санкциях против "Росатома" и эмбарго на поставки ядерного топлива из России", - подчеркнул заместитель министра энергетики Украины.