Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина предложила "иранскую модель" санкций против "Газпрома"

Евгений КизиловВторник, 12 апреля 2022, 06:43

Украина предлагает международным партнерам применить "иранскую модель" санкций в отношении "Газпрома", когда российский газ будет идти в ЕС, но средства за него не будут поступать в Россию, а будут перечисляться на специальные депозитные счета.

Источник: заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков на полях организованной Энергетическим сообществом конференции по безопасности и стабильности украинского энергетического сектора в понедельник в Вене, слова которого передает "Укринформ"

Прямая речь: "Что касается трубопроводного природного газа из России, то его сейчас наиболее сложно заместить. Он составляет 40% общего импорта ЕС. Мы предлагаем "иранскую модель" санкций: природный газ поставляется от "Газпрома" в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках, пока Россия не выполнит определенные условия".

Детали: По его словам, таким образом, деньги не будут идти непосредственно в Россию и не будут финансировать ее войну против Украины.

Что касается сжиженного природного газа из России, продолжил Демченко, то ЕС может полностью от него отказаться, что станет "верным сигналом для рынка и бизнеса". "В 2021 году общая поставка российского СПГ составляла менее 8% мировых поставок. Почти половина импортировалась в Европу. Но полное эмбарго ЕС на импорт российского СПГ будет нести незначительный риск, поскольку эти объемы могут быть легко заменены увеличением производства в 2022 году другими поставщиками", - отметил он.

Замминистра энергетики также отметил, что Евросоюз способен полностью отказаться и от российских нефтепродуктов: "Европа импортирует примерно 15% дизельного топлива общего потребления из России. Это может быть заменено увеличением внутреннего производства и дополнительным импортом из Северной Америки и Азии".

Что касается сырой нефти, то, по словам Демченкова, "здесь нужно дать больше сигналов производителям". "Если рынок увидит, что Европа серьезно относится к эмбарго на сырую нефть из России, то возникнет сильная конкуренция за замену квоты российской нефти и обеспечение долгосрочных отношений", - заявил он.

ВИДЕО ДНЯ

Введение такого эмбарго "должно осуществляться постепенно – с немедленным прекращением морского импорта российского сырого сырья и последующим постепенным прекращением импорта нефти через трубопровод в течение следующих девяти месяцев".

"Мы обращаем особое внимание европейских коллег на необходимость введения немедленного эмбарго на поставки российского СПГ и нефтепродуктов и доказываем, что газ и дизельное топливо также могут быть замещены. Также мы говорим о санкциях против "Росатома" и эмбарго на поставки ядерного топлива из России", - подчеркнул заместитель министра энергетики Украины.

Темы: ГазпромгазРосcиясанкции
Главное сегодня

фотоГУР освободило двух украинских пилотов из плена

"Сохраняет плавучесть": Путину доложили о пожаре на "Москве"

Херсонщина: мэр Таврийска сложил полномочия

фотоПограничники рассказали о военнообязанных, которые за взятки хотят уехать из Украины

700 квадратов за $13 тысяч в месяц: как выглядит дом, в котором прятался Медведчук

Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчуков - ГБР

Все новости...
Газпром
Берлин ищет покупателя на немецкие активы "Газпрома", предлагает кредитную поддержку – СМИ
Чтобы избежать национализации: "Газпром" прекратил участие в немецкой "дочке" и ее активах
Газпром просит Индию платить за газ в евро
Последние новости
14:46
Турчинов говорит, что горящая "Москва" - не первый результат работы "Нептуна"
14:41
фотоГермания поможет отстроить стадион в Чернигове – Ткаченко
14:36
Без комиссии и с бесплатными поездками: Uber возобновил работу в Киеве
14:27
Литва отвергла предупреждение России в отношении НАТО: "Ничего нового"
14:21
На фоне ухода иностранных компаний в РФ скупают белорусскую и российскую бытовую технику
14:20
Крейсер "Москва" после попадания опрокинулся и начал тонуть – ОК "Юг"
14:08
Педагоги под давлением заставляют возвращаться на работу в города, где продолжались бои – омбудсмен
14:06
фотоМорпехи "приземлили" вражеский беспилотник и подстрелили отряд его "эвакуаторов"
14:06
Мировой энергетический совет отменил конгресс в Санкт-Петербурге
14:01
У Путина грозят размещением ядерного оружия возле Швеции и Финляндии из-за НАТО
Все новости...