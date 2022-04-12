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Нові санкції: Японія заморозила активи дочок Путіна і "Альфа-банку"

Вівторок, 12 квітня 2022, 06:59

Японія затвердила нові санкції проти Росії – вона заморозила активи 398 росіян та низки установ, зокрема дочок президента РФ Володимира Путіна Катерини Тихонової та Марії Воронцової, "Альфа-банку" та "Ощадбанку".

Джерело: Kyodo, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на японське МЗС

Деталі: Серед тих, на кого поширюються японські санкції, також 385 депутатів Держдуми РФ, Марія Лаврова та Катерина Винокурова - дружина та донька глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Також у "чорному списку" військові – командувач ВМФ РФ Микола Євменов та командувач Чорноморського флоту адмірал Ігор  Осипов, командувач Сухопутних військ Олег  Салюков, командувач  ВПС РФ Сергій Дронов, командувач Повітряно-космічних сили РФ Сергій Суровікін.

Крім того, санкції спрямовані на 28 організацій в РФ, зокрема на "Альфа-банк" та "Ощадбанк". Їхні активи також будуть заморожені, а транзакції з ними -  заборонені  з 12 травня.

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