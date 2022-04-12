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Новые санкции: Япония заморозила активы дочерей Путина и "Альфа-банка"

Вторник, 12 апреля 2022, 06:59

Япония утвердила новые санкции против России – она заморозила активы 398 россиян и ряда учреждений, в том числе дочерей президента РФ Владимира Путина Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, "Альфа-банка" и "Сбербанка".

Источник: Kyodo, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на японский МИД

Детали: Среди тех, на кого распространяются японские санкции, также 385 депутатов Госдумы РФ, Мария Лаврова и Екатерина Винокурова – супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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Также в "черном списке" военные – командующий ВМФ РФ Николай Евменов и командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, командующий Сухопутными войсками Олег Салюков, командующий ВВС РФ Сергей Дронов, командующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин.

Кроме того, санкции направлены на 28 организаций в РФ, в том числе "Альфа-банк" и "Сбербанк". Их активы также будут заморожены, а транзакции с ними – "запрещены" с 12 мая.

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