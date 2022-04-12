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Росія отримала для війни в Україні контрабандну зброю від Іраку - Guardian

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 08:00

Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для військових дій в Україні за допомогою іранських мереж із контрабанди зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian з посиланням на інформацію членів іракських бійців, що підтримуються Іраном, і регіональних розвідувальних служб.

За даними видання, РПГ та протитанкові ракети, а також реактивні системи залпового вогню бразильської розробки були відправлені до Росії з Іраку після невдалої кампанії Москви в Україні у березні.

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Ракетний комплекс Bavar 373 іранського виробництва, схожий на російський С-300, також був подарований Москві владою Тегерана, яка також повернула С-300, за словами джерела, що допомагало організувати транспортування.

Використання злочинного світу, який займається торгівлею зброєю, сигналізуватиме про різку зміну російської стратегії, оскільки Москва змушена спиратися на Іран, свого військового союзника в Сирії після нових санкцій, викликаних вторгненням в Україну.

Ірак приймав американські та західні війська після повалення Саддама Хусейна у 2003 році, а США навчали та постачали різні підрозділи іракської армії та сил спеціального призначення для захисту багдадського уряду від повстанців. Після двох десятиліть війни країна наповнена зброєю.

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Велика її частина легально перейшла до рук шиїтських груп, що підтримуються Іраном, які виступають проти присутності США в країні, але з 2016 року офіційно включені до складу іракських збройних сил у рамках боротьби з "Ісламською державою".

РПГ і протитанкові ракети, що перебувають у володінні "Хашд аш-Шаабі", найпотужнішої групи шиїтів, були доставлені в Іран через прикордонний перехід Саламджа 26 березня, де вони були отримані іранськими військовими і доставлені в Росію морем, сказав командир групи, яка контролює переправу.

За словами джерела, 1 квітня "Хашд аль-Шаабі" також розібрала та відправила частинами Ірану дві самохідні реактивні системи залпового вогню Astros II бразильської розробки, відомі в Іраку як ліцензійна версія Sajil-60.

"Нам все одно, куди йде важке озброєння (бо наразі воно нам не потрібне, - ред.). Все, що спрямоване проти США, робить нас щасливими", - сказав один зі співрозмовників у "Хашд аш-Шаабі".

Після цього три вантажні судна, здатні перевозити такі вантажі — два під російським прапором і одне під іранським — перетнули Каспійське море з іранського порту Бендер-Ензелі і прибули в Астрахань.

Теми: РосіяІракзброявійна
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