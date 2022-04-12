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Росія отримала для війни в Україні контрабандну зброю від Іраку - Guardian

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 08:00

Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для військових дій в Україні за допомогою іранських мереж із контрабанди зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian з посиланням на інформацію членів іракських бійців, що підтримуються Іраном, і регіональних розвідувальних служб.

За даними видання, РПГ та протитанкові ракети, а також реактивні системи залпового вогню бразильської розробки були відправлені до Росії з Іраку після невдалої кампанії Москви в Україні у березні.

Ракетний комплекс Bavar 373 іранського виробництва, схожий на російський С-300, також був подарований Москві владою Тегерана, яка також повернула С-300, за словами джерела, що допомагало організувати транспортування.

Використання злочинного світу, який займається торгівлею зброєю, сигналізуватиме про різку зміну російської стратегії, оскільки Москва змушена спиратися на Іран, свого військового союзника в Сирії після нових санкцій, викликаних вторгненням в Україну.

Ірак приймав американські та західні війська після повалення Саддама Хусейна у 2003 році, а США навчали та постачали різні підрозділи іракської армії та сил спеціального призначення для захисту багдадського уряду від повстанців. Після двох десятиліть війни країна наповнена зброєю.

Велика її частина легально перейшла до рук шиїтських груп, що підтримуються Іраном, які виступають проти присутності США в країні, але з 2016 року офіційно включені до складу іракських збройних сил у рамках боротьби з "Ісламською державою".

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РПГ і протитанкові ракети, що перебувають у володінні "Хашд аш-Шаабі", найпотужнішої групи шиїтів, були доставлені в Іран через прикордонний перехід Саламджа 26 березня, де вони були отримані іранськими військовими і доставлені в Росію морем, сказав командир групи, яка контролює переправу.

За словами джерела, 1 квітня "Хашд аль-Шаабі" також розібрала та відправила частинами Ірану дві самохідні реактивні системи залпового вогню Astros II бразильської розробки, відомі в Іраку як ліцензійна версія Sajil-60.

"Нам все одно, куди йде важке озброєння (бо наразі воно нам не потрібне, - ред.). Все, що спрямоване проти США, робить нас щасливими", - сказав один зі співрозмовників у "Хашд аш-Шаабі".

Після цього три вантажні судна, здатні перевозити такі вантажі — два під російським прапором і одне під іранським — перетнули Каспійське море з іранського порту Бендер-Ензелі і прибули в Астрахань.

Теми: РосіяІракзброявійна
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