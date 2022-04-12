РФ получила для войны в Украине контрабандное оружие от Ирака - Guardian

Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для военных действий в Украине с помощью иранских сетей контрабанды оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian со ссылкой на информацию членов поддерживаемых Ираном иракских бойцов и региональных разведывательных служб.

По данным издания, РПГ и противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня бразильской разработки были отправлены в Россию из Ирака после неудачной кампании Москвы в Украине в марте.

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Ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, похожий на российский С-300, также был подарен Москве властями Тегерана, которые также вернули С-300, по словам источника, помогавшего организовать транспортировку.

Использование преступного мира, занимающегося торговлей оружием, будет сигнализировать о резком изменении российской стратегии, поскольку Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии, после новых санкций, вызванных вторжением в Украину.

Ирак принимал американские и западные войска после свержения Саддама Хусейна в 2003 году, а США обучали и снабжали различные подразделения иракской армии и сил специального назначения для защиты багдадского правительства от повстанцев. После двух десятилетий войны страна наводнена оружием.

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Большая его часть легально перешла в руки поддерживаемых Ираном шиитских групп, которые выступают против присутствия США в стране, но с 2016 года официально включены в состав иракских вооруженных сил в рамках борьбы с "Исламским государством".

РПГ и противотанковые ракеты, находящиеся во владении "Хашд аш-Шааби", самой мощной шиитской группы, были доставлены в Иран через пограничный переход Саламджа 26 марта, где они были получены иранскими военными и доставлены в Россию морем, сказал командир группы, которая контролирует переправу.

По словам источника, 1 апреля "Хашд аль-Шааби" также разобрала и отправила по частям в Иран две ракетные установки Astros II бразильской разработки, известные в Ираке как лицензионная версия Sajil-60.

"Нам все равно, куда идет тяжелое вооружение (потому что в данный момент оно нам не нужно, - ред.). Все, что направлено против США, делает нас счастливыми", - сказал один из источников в "Хашд аш-Шааби".

После этого три грузовых судна, способных перевозить такие грузы — два под российским флагом и одно под иранским — пересекли Каспийское море из иранского порта Бендер-Энзели в Астрахань.