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Маріуполь: Загинули понад 10 тисяч мирних жителів — мер

Анастасія КалатурВівторок, 12 квітня 2022, 07:30

Понад 10 тисяч мирних жителів загинули під час російської облоги Маріуполя.

Джерело: мер Маріуполя Вадим Бойченко у AP

Деталі: За його словами, кількість загиблих може перевищити 20 тисяч, оскільки тижні атак та поневірянь залишають тіла маріупольців "килимом на вулицях".

За словами Бойченка, росіяни доставили багато тіл до величезного торгового центру, де є складські приміщення та холодильники. Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок.

Нагадаємо: Тижнями Маріуполь знаходиться в облозі російських окупантів.

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Теми: РосіяМаріуполь
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