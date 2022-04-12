Маріуполь: Загинули понад 10 тисяч мирних жителів — мер

Понад 10 тисяч мирних жителів загинули під час російської облоги Маріуполя.

Джерело: мер Маріуполя Вадим Бойченко у AP

Деталі: За його словами, кількість загиблих може перевищити 20 тисяч, оскільки тижні атак та поневірянь залишають тіла маріупольців "килимом на вулицях".

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За словами Бойченка, росіяни доставили багато тіл до величезного торгового центру, де є складські приміщення та холодильники. Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок.

Нагадаємо: Тижнями Маріуполь знаходиться в облозі російських окупантів.