Маріуполь: Загинули понад 10 тисяч мирних жителів — мер
Вівторок, 12 квітня 2022, 07:30
Понад 10 тисяч мирних жителів загинули під час російської облоги Маріуполя.
Джерело: мер Маріуполя Вадим Бойченко у AP
Деталі: За його словами, кількість загиблих може перевищити 20 тисяч, оскільки тижні атак та поневірянь залишають тіла маріупольців "килимом на вулицях".
Реклама:
За словами Бойченка, росіяни доставили багато тіл до величезного торгового центру, де є складські приміщення та холодильники. Приїхали мобільні крематорії у вигляді вантажівок.
Нагадаємо: Тижнями Маріуполь знаходиться в облозі російських окупантів.