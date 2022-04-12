Мариуполь: Погибли более 10 тысяч мирных жителей — мэр

Более 10 тысяч мирных жителей погибли во время российской осады Мариуполя.

Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко в AP

Детали: По его словам, количество погибших может превысить 20 тысяч, поскольку недели атак и скитаний оставляют тела мариупольцев "ковром на улицах".

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По словам Бойченко, россияне доставили много тел в огромный торговый центр, где есть складские помещения и холодильники. Приехали мобильные крематории в виде грузовиков.

Напомним: Неделями Мариуполь находится в осаде российских оккупантов.