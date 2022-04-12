Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мариуполь: Погибли более 10 тысяч мирных жителей — мэр

Анастасия КалатурВторник, 12 апреля 2022, 07:30

Более 10 тысяч мирных жителей погибли во время российской осады Мариуполя.

Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко в AP

Детали: По его словам, количество погибших может превысить 20 тысяч, поскольку недели атак и скитаний оставляют тела мариупольцев "ковром на улицах".

Реклама:

По словам Бойченко, россияне доставили много тел в огромный торговый центр, где есть складские помещения и холодильники. Приехали мобильные крематории в виде грузовиков.

Напомним: Неделями Мариуполь находится в осаде российских оккупантов.

Темы: РосcияМариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Росcия
Московские аэропорты приостановили работу
Минобороны РФ заявило о сбивании дронов над Черным морем
В Подмосковье горел склад, пожар охватил 1,2 тысячи квадратных метров
Последние новости
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
Все новости...
Реклама: