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Ворог вночі обстрілював Луганщину: є загиблий і поранені, зруйновані будинки

Ірина БалачукВівторок, 12 квітня 2022, 08:17
Житлові будинки на Луганщині, які постраждали від російських обстрілів. Фото з Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая

Російські окупанти продовжували обстрілювати Луганську область, у результаті чого мінімум одна людина загинула та  троє отримали поранення.   

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Вогонь росіяни відкривали по Сєвєродонецькій громаді, Лисичанську, Кремінній, Новодружеську, Рубіжному. Ними пошкоджено 17 об’єктів – 12 житлових будинків та 4 об’єкти інфраструктури, нежитлові споруди.

У Лисичанську – один загиблий чоловік, ще три особи поранені, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів. У Рубіжному зайнялися три будинки".

Деталі: За словами Гайдая, дуже часто рятувальники отримують виклики з території Рубіжного, де вже майже місяць перебувають кадирівці, або безпосередньо у зоні активних бойових дій. Тому пожеж і, відповідно, руйнувань в цьому місті набагато більше.

Два будинки палали вночі в Павлограді під Сєвєродонецьком, ще два та кілька господарчих споруд – в Новодружеську.

У Кремінній та Щедрищевому після російських обстрілів полум’ям охопило хвойну підстілку.

Теми: Луганська областьвійнажертви
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