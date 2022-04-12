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Враг ночью обстреливал Луганщину: есть погибшие и раненые, разрушены дома

Ирина БалачукВторник, 12 апреля 2022, 08:17
Жилые дома в Луганской области, пострадавшие от российских обстрелов. Фото из Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая

Российские оккупанты продолжали обстреливать Луганскую область, в результате чего минимум один человек погиб и трое получили ранения.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Огонь россияне открывали по Северодонецкой общине, Лисичанске, Кременной, Новодружеску, Рубежному. Ими повреждены 17 объектов – 12 жилых домов и 4 объекта инфраструктуры, нежилые сооружения.

В Лисичанске – один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов. В Рубежном занялись три дома".

Детали: По словам Гайдая, очень часто спасатели получают вызовы с территории Рубежного, где уже почти месяц находятся кадыровцы или непосредственно в зоне активных боевых действий. Поэтому пожаров и соответственно разрушений в этом городе намного больше.

Два дома пылали ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек – в Новодружеске.

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В Кременной и Щедрищевом после российских обстрелов пламя охватило хвойную подстилку.

Темы: Луганская областьвойнажертвы
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