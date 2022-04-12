Враг ночью обстреливал Луганщину: есть погибшие и раненые, разрушены дома

Жилые дома в Луганской области, пострадавшие от российских обстрелов. Фото из Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая

Российские оккупанты продолжали обстреливать Луганскую область, в результате чего минимум один человек погиб и трое получили ранения.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Огонь россияне открывали по Северодонецкой общине, Лисичанске, Кременной, Новодружеску, Рубежному. Ими повреждены 17 объектов – 12 жилых домов и 4 объекта инфраструктуры, нежилые сооружения.

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В Лисичанске – один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов. В Рубежном занялись три дома".

Росіяни обстрілюють Луганщину вночі 12 квітня pic.twitter.com/qfK8yHUVa7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 12, 2022

Детали: По словам Гайдая, очень часто спасатели получают вызовы с территории Рубежного, где уже почти месяц находятся кадыровцы или непосредственно в зоне активных боевых действий. Поэтому пожаров и соответственно разрушений в этом городе намного больше.

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Два дома пылали ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек – в Новодружеске.

В Кременной и Щедрищевом после российских обстрелов пламя охватило хвойную подстилку.