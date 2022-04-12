Дніпропетровщина: російська ракета влучила у старий млин

Уночі 12 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровській області, одна ракета поцілила у старий млин, іншу збили, постраждалих немає.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно: маємо дві атаки з повітря по Синельниківському району на межі Запорізької та Донецької областей. Одна ракета влучила в старий млин: внаслідок прильоту в будівлі вибило вікна і пошкодило дах. Другу ракету збили над полями. В обох випадках обійшлося без постраждалих".



Деталі: Лукашук додав, що наразі ворожої техніки та окупаційних військ на території області немає.

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За словами Резніченка, у сусідній Херсонській області українські військові б’ють окупантів, тому у прикордонних селах Дніпропетровщини трохи гучно.

"Це працюють наші збройні сили. Не хвилюйтеся­", – пояснив голова ОВА.