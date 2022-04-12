Днепропетровщина: российская ракета попала в старую мельницу

Ночью 12 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровской области, одна ракета попала в старую мельницу, другую сбили, пострадавших нет.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Ночь на Днепропетровщине прошла беспокойно: две атаки с воздуха по Синельниковскому району на границе Запорожской и Донецкой областей. Одна ракета попала в старую мельницу: в результате прилета в здании выбило окна и повредило крышу. Вторую ракету сбили над полями. В обоих случаях обошлось без пострадавших".

Детали: Лукашук добавил, что в настоящее время вражеской техники и оккупационных войск на территории области нет.

По словам Резниченко, в соседней Херсонской области украинские военные бьют оккупантов, поэтому в приграничных селах Днепропетровской области немного шумно.

"Это работают наши вооруженные силы. Не волнуйтесь", – объяснил председатель ОВА.