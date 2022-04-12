Бойові дії на сході України посиляться впродовж 2-3 тижнів – британська розвідка
Бойові дії на сході України посилюватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів, оскільки Росія продовжує перенаправляти свої сили на цей напрямок.
Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда",
"Російські атаки, як і раніше, зосереджені на українських позиціях біля Донецька та Луганська, бої продовжуються в районі Херсона та Миколаєва, а також відновлюється наступ на Краматорськ", – йдеться у повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 April 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 12, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/kt8tMUxq3P
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vGy3y0iSjJ
Також зазначається, що російські війська продовжують виходити з Білорусі, щоб передислокуватись для підтримки операцій на сході України.
Раніше повідомлялося, що Британії я Сполучені Штати перевіряють інформацію щодо використання росіянами хімічної зброї у Маріуполі.
Читайте також – На заміну сирійцям: де РФ шукає вояків для війни з Україною