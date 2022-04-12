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Бойові дії на сході України посиляться впродовж 2-3 тижнів – британська розвідка

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 09:01

Бойові дії на сході України посилюватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів, оскільки Росія продовжує перенаправляти свої сили на цей напрямок.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда",

"Російські атаки, як і раніше, зосереджені на українських позиціях біля Донецька та Луганська, бої продовжуються в районі Херсона та Миколаєва, а також відновлюється наступ на Краматорськ", – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що російські війська продовжують виходити з Білорусі, щоб передислокуватись для підтримки операцій на сході України.

Раніше повідомлялося, що Британії я Сполучені Штати перевіряють інформацію щодо використання росіянами хімічної зброї у Маріуполі.

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Теми: Українавійнарозвідка
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