Бойові дії на сході України посиляться впродовж 2-3 тижнів – британська розвідка

Бойові дії на сході України посилюватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів, оскільки Росія продовжує перенаправляти свої сили на цей напрямок.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда",

"Російські атаки, як і раніше, зосереджені на українських позиціях біля Донецька та Луганська, бої продовжуються в районі Херсона та Миколаєва, а також відновлюється наступ на Краматорськ", – йдеться у повідомленні.

