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Боевые действия на востоке Украины усилятся в течение 2-3 недель – британская разведка

"Европейская правда"Вторник, 12 апреля 2022, 09:01

Боевые действия на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, поскольку Россия продолжает перенаправлять свои силы на это направление.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Российские атаки по-прежнему сосредоточены на украинских позициях возле Донецка и Луганска, бои продолжаются в районе Херсона и Николаева, а также возобновляется наступление на Краматорск", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что российские войска продолжают выходить из Беларуси, чтобы передислоцироваться для поддержки операций на востоке Украины.

Ранее Британия и Соединенные Штаты заявили, что проверяют информации об использование россиянами химического оружия в Мариуполе.

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Темы: Украинавойнаразведка
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