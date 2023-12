Боевые действия на востоке Украины усилятся в течение 2-3 недель – британская разведка

Боевые действия на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, поскольку Россия продолжает перенаправлять свои силы на это направление.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Российские атаки по-прежнему сосредоточены на украинских позициях возле Донецка и Луганска, бои продолжаются в районе Херсона и Николаева, а также возобновляется наступление на Краматорск", – говорится в сообщении.

