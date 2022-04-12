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Росія втратила в небі над Україною 140 вертольотів – Генштаб

Валентина РоманенкоВівторок, 12 квітня 2022, 09:13
фото ілюстративне

Від початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила вже 157 літаків та 140 гелікоптерів та 124 безпілотника.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 19600 осіб,
  • танків ‒ 732 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1946 од,
  • артилерійських систем – 349 од,
  • РСЗВ - 111 од,
  • засоби ППО - 63 од,
  • літаків – 157 од,
  • гелікоптерів – 140 од,
  • автомобільної техніки - 1406 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 124,
  • спеціальна техніка - 25,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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