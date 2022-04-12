Росія втратила в небі над Україною 140 вертольотів – Генштаб
Вівторок, 12 квітня 2022, 09:13
Від початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила вже 157 літаків та 140 гелікоптерів та 124 безпілотника.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 19600 осіб,
- танків ‒ 732 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1946 од,
- артилерійських систем – 349 од,
- РСЗВ - 111 од,
- засоби ППО - 63 од,
- літаків – 157 од,
- гелікоптерів – 140 од,
- автомобільної техніки - 1406 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 124,
- спеціальна техніка - 25,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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