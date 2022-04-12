Росія втратила в небі над Україною 140 вертольотів – Генштаб

Від початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила вже 157 літаків та 140 гелікоптерів та 124 безпілотника.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 19600 осіб,

танків ‒ 732 од,

бойових броньованих машин ‒ 1946 од,

артилерійських систем – 349 од,

РСЗВ - 111 од,

засоби ППО - 63 од,

літаків – 157 од,

гелікоптерів – 140 од,

автомобільної техніки - 1406 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 124,

спеціальна техніка - 25,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.