Россия уже демилитаризовалась на 140 вертолетов – потери с начала войны

С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла уже 157 самолетов и 140 вертолетов и 124 беспилотника.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.04 ориентировочно составили:

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личного состава – около 19600 человек,

танков ‒ 732 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1946 ед,

артиллерийских систем – 349 ед,

РСЗО - 111 ед,

средства ПВО - 63 ед,

самолетов – 157 ед,

вертолетов – 140 ед,

автомобильной техники - 1406 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 124,

специальная техника – 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.