Россия уже демилитаризовалась на 140 вертолетов – потери с начала войны
Вторник, 12 апреля 2022, 09:13
С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла уже 157 самолетов и 140 вертолетов и 124 беспилотника.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 19600 человек,
- танков ‒ 732 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1946 ед,
- артиллерийских систем – 349 ед,
- РСЗО - 111 ед,
- средства ПВО - 63 ед,
- самолетов – 157 ед,
- вертолетов – 140 ед,
- автомобильной техники - 1406 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 124,
- специальная техника – 25,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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