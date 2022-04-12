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Россия уже демилитаризовалась на 140 вертолетов – потери с начала войны

Валентина РоманенкоВторник, 12 апреля 2022, 09:13
фото иллюстративное

С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла уже 157 самолетов и 140 вертолетов и 124 беспилотника.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 19600 человек,
  • танков ‒ 732 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1946 ед,
  • артиллерийских систем – 349 ед,
  • РСЗО - 111 ед,
  • средства ПВО - 63 ед,
  • самолетов – 157 ед,
  • вертолетов – 140 ед,
  • автомобильной техники - 1406 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 124,
  • специальная техника – 25,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Темы: война
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