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Офіс президента про зброю: ЄС пришвидшується, але потрібно ще швидше

Олена РощінаВівторок, 12 квітня 2022, 09:39
Офіс президента про зброю: ЄС пришвидшується, але потрібно ще швидше
Андрій Єрмак, фото Офісу президента

В Офісі президента України відзначають, що країни Європейського Союзу пришвидшились у наданні Україні зброї, але для перемоги у війні з Росією потрібно діяти ще швидше.  

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак 

Пряма мова: "Зброї буде більше.

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Як повідомив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС усі 27 країн Європейського Союзу підтримали постачання зброї Україні.

ЄС пришвидшується, але потрібно працювати ще швидше. Разом переможемо".

ЦЬому передувало: 11 квітня голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав країни Євросоюзу у лічені дні надати Україні зброю на тлі очікуваного наступу РФ на сході країни. 

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Того ж дня цю тему обговорювали на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Після неї Боррель запевнив, що де факто усі країни-члени ЄС надають Україні військову допомогу,

Днем раніше Боррель, який відвідав Київ, побажав завершення бойових дій в Україні, але зазначив, що "ця війна має бути виграна на полі бою".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров на це відповів, що "це кричуща заява". "Коли виголошує глава дипломатії, країни чи організації..., що конкретний конфлікт може бути вирішено виключно військовим шляхом, – ну, значить, або в нього щось накопичилося особисте, або він обмовився, або ляпнув щось, що йому ніхто не доручав", – додав Лавров.

УП, доповнено
Теми: Офіс президентаЄСзброявійна
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