Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Офіс президента про зброю: ЄС пришвидшується, але потрібно ще швидше

Олена РощінаВівторок, 12 квітня 2022, 09:39
Андрій Єрмак, фото Офісу президента

В Офісі президента України відзначають, що країни Європейського Союзу пришвидшились у наданні Україні зброї, але для перемоги у війні з Росією потрібно діяти ще швидше.  

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак 

Пряма мова: "Зброї буде більше.

Як повідомив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС усі 27 країн Європейського Союзу підтримали постачання зброї Україні.

ЄС пришвидшується, але потрібно працювати ще швидше. Разом переможемо".

ЦЬому передувало: 11 квітня голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав країни Євросоюзу у лічені дні надати Україні зброю на тлі очікуваного наступу РФ на сході країни. 

Того ж дня цю тему обговорювали на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Після неї Боррель запевнив, що де факто усі країни-члени ЄС надають Україні військову допомогу,

ВІДЕО ДНЯ

Днем раніше Боррель, який відвідав Київ, побажав завершення бойових дій в Україні, але зазначив, що "ця війна має бути виграна на полі бою".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров на це відповів, що "це кричуща заява". "Коли виголошує глава дипломатії, країни чи організації..., що конкретний конфлікт може бути вирішено виключно військовим шляхом, – ну, значить, або в нього щось накопичилося особисте, або він обмовився, або ляпнув щось, що йому ніхто не доручав", – додав Лавров.

УП, доповнено
Теми: Офіс президентаЄСзброявійна
Головне сьогодні

ООН турбує британська програма для біженців “Дім для України”

Глава Думи РФ заявив, що Зеленський відповість, якщо щось станеться з Медведчуком

Зеленський щодо Штайнмаєра: звернення не отримували, хочемо бути серед друзів

У новому пакеті зброї США передають 11 гелікоптерів, 18 гаубиць, 200 БТРів, 500 Джавелінів

США виділяють ще 800 млн доларів на зброю для України: артилерію, бронетехніку, гелікоптери

Російська армія погрожує завдати ракетних ударів по Києву: кажуть "раніше не робили такого"

Усі новини...
Офіс президента
Україна підготувала пропозиції для 6 пакету санкцій ЄС проти РФ
Подоляк відреагував на російську пропозицію покликати Білорусь в країни-гаранти
"Російський глядач хоче крові": в ОП закликали РФ знизити градус ворожнечі
Останні новини
05:57
Генсек ООН: Війна в Україні може привести 1/5 людства до небачених злиднів
04:40
Австралія запровадила санкції проти "Газпрому"
04:00
Колумбія назвала дії РФ в Україні геноцидом
03:20
CNN: США ведуть перемовини щодо візиту до України Блінкена чи Остіна
02:50
Росія розширила чорний список, додавши депутатів США та Канади
02:12
Міноборони РФ підтвердило, що "Москва" палає, але там "не знають" чому
02:01
Посол розповів, чому Україна відмовила Штайнмаєру у візиті
01:38
Прем’єр Канади також вважає дії РФ геноцидом
01:27
Лише чверть словаків готові воювати за свою країну – опитування
01:24
ООН турбує британська програма для біженців “Дім для України”
Усі новини...