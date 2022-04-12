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Офис президента об оружии: ЕС ускоряется, но нужно еще быстрее

Елена РощинаВторник, 12 апреля 2022, 09:39
Офис президента об оружии: ЕС ускоряется, но нужно еще быстрее
Андрей Ермак, фото Офиса президента

В Офисе президента Украины отмечают, что страны Европейского Союза ускорились в предоставлении оружия Украине, но для победы в войне с Россией нужно действовать еще быстрее.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак

Прямая речь: "Оружия будет больше.

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Как сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС все 27 стран Европейского Союза поддержали поставки оружия Украине.

ЕС ускоряется, но нужно работать еще быстрее. Вместе победим".

Этому предшествовало: 11 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза в считанные дни предоставить Украине оружие на фоне ожидаемого наступления РФ на востоке страны.

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В этот же день эту тему обсуждали на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. После нее Боррель заверил, что де-факто все страны-члены ЕС оказывают Украине военную помощь,

Днем ранее Боррель, который посетил Киев, пожелал завершения боевых действий в Украине, но отметил, что "эта война должна быть выиграна на поле боя".

Глава МИД РФ Сергей Лавров на это ответил, что "это из ряда вон выходящее заявление". "Когда произносит глава дипломатии, страны или организации...,  что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, – ну, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал", – добавил Лавров.

УП, дополнено
Темы: Офис президентаЕСоружиевойна
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