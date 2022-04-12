На вівторок погодили 9 гумкоридорів, в тому числі з Маріуполя

12 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів, повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Джерело: Верещук під час брифінгу

Деталі: Коридори на вівторок:

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

Бердянськ – Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

ВІДЕО ДНЯ

Енергодар – Запоріжжя.

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

Сєвєродонецьк – Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

с. Гірське – Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне – Бахмут.