На вторник согласовали 9 гумкоридоров, в том числе из Мариуполя
12 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров, сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
Источник: Верещук во время брифинга
Детали: Коридоры на вторник:
Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
Бердянск – Запорожье.
Токмак – Запорожье.
Место сбора: ул. Шевченко, 5
Энергодар – Запорожье.
Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
Северодонецк – Бахмут.
Место сбора: проспект Химиков, 28.
Лисичанск – Бахмут.
Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная – Бахмут.
Место сбора: ул. Первомайская, 42
с. Горное – Бахмут.
Место сбора: ул. Гагарина, 13.
Рубежное – Бахмут.