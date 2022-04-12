На вторник согласовали 9 гумкоридоров, в том числе из Мариуполя

12 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров, сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Источник: Верещук во время брифинга

Детали: Коридоры на вторник:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье.

Место сбора: ул. Шевченко, 5

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Энергодар – Запорожье.

Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

Северодонецк – Бахмут.

Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут.

Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут.

Место сбора: ул. Первомайская, 42

с. Горное – Бахмут.

Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.