Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На вторник согласовали 9 гумкоридоров, в том числе из Мариуполя

Роман ПетренкоВторник, 12 апреля 2022, 09:47

12 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров, сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Источник: Верещук во время брифинга

Детали: Коридоры на вторник:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье.

Место сбора: ул. Шевченко, 5

ВИДЕО ДНЯ

Энергодар – Запорожье.

Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Эвакуация из городов Запорожской области будет проходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в Васильевке ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

Северодонецк – Бахмут.

Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут.

Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут.

Место сбора: ул. Первомайская, 42

с. Горное – Бахмут.

Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

 

Темы: эвакуациягуманитаркаМариупольвойна
Главное сегодня

Украинские власти провели очередной обмен: 30 украинцев едут домой

Турчинов говорит, что горящая "Москва" - не первый результат работы "Нептуна"

фотоГУР освободило двух украинских пилотов из плена

"Сохраняет плавучесть": Путину доложили о пожаре на "Москве"

Херсонщина: мэр Таврийска сложил полномочия

фотоПограничники рассказали о военнообязанных, которые за взятки хотят уехать из Украины

Все новости...
эвакуация
Донецкая область: большая часть населения области эвакуировалась
Власти назвали гуманитарные коридоры на понедельник
11 дополнительных эвакуационных поездов назначено на 11 апреля
Последние новости
16:33
Инфляция в этом году может превысить 20% – Нацбанк
16:31
Еще в 35 населенных пунктах Киевщины возобновили электроснабжение
16:25
РФ задействовала план терактов: обстреливаем себя, обвиняем украинцев - центр при СНБО
16:25
Как ученики и студенты из разрушенных заведений могут вернуться к обучению – Шкарлет
16:23
В Турции ждут согласия Путина встретиться с Зеленским, а в Кремле хотят сначала документ
16:21
Львовские десантники заявили об освобождении нескольких населенных пунктов на юге
16:20
Пентагон прокомментировал причину взрыва на "Москве"
16:19
В марте россияне потратили на лекарства на 160% больше, чем в прошлом году: спрос вырос на фоне санкций
16:14
Университеты из разбомбленного Мариуполя возобновят обучение в Киеве и Днепре
16:09
В РФ озвучили новые, уже "водные" выдумки о биолабораториях США в Украине
Все новости...