Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіянам завадили вивести з України десять суден – ДБР

Валентина РоманенкоВівторок, 12 квітня 2022, 10:52
фото ДБР

Державне бюро розслідувань заявляє, що завадило російським підприємцям вивезти з України десять суден вартістю понад мільярд гривень, тепер їх мають націоналізувати.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Слідчі ДБР, за сприяння Морської охорони Держприкордонслужби  завадили вивести з України 8 російських вантажних суден та 2 танкера, які знаходились в акваторії порту Одещини на профілактичних ремонтних роботах.  Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю.

 
 

Власники намагались незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни "прописки". Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками ця сума занижена щонайменше у 5 разів".

Деталі: Повідомляється, що 11 квітня працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДБРОдеська область
Головне сьогодні

Українська влада провела черговий обмін: 30 українців їдуть додому

фото, відеоРосіяни звинуватили Україну в обстрілі Брянської області

Турчинов каже, що палаюча "Москва" - не перший результат роботи "Нептуна"

фотоГУР звільнило двох українських пілотів з полону

Путіну доповіли про пожежу на "Москві": Міноборони РФ каже, що крейсер ще плаває

Херсонщина: мер Таврійська склав повноваження

Усі новини...
ДБР
ДБР викрило у колаборантстві помічників нардепів ОПЗЖ
ДБР з'ясовує, хто поміг Тупицькому в розпал війни втекти за кордон
Суд у Львові перерахував арештовані російські 650 тисяч євро на потреби армії
Останні новини
17:27
На Сумщині росіяни обстріляли прикордонні населені пункти – голова ОВА
17:26
Дідусь з онукою на руках. Як 84-річний чоловік із вірусного відео вивіз сім’ю з-під бомбардувань
17:26
Стрільця офіційно призначили міністром екології замість "в.о."
17:26
Фракція ОПЗЖ припинила роботу в Раді
17:12
фотоВорог завдав ракетного удару по Чернігівщині - ОК "Північ"
17:05
інструкціяМіни становлять небезпеку для цивільних. Як поводитися та убезпечити себе
16:56
Приватбанк завершив перший квартал з прибутком 3,7 мільярда
16:52
Кличко розповів, скільки киян платить за комуналку
16:49
Грузинські парламентарі їдуть в Україну, але без найбільшої опозиційної партії
16:48
Священик УПЦ МП Андрій Пінчук: Теорія "русского міра" – єресь, яку має засудити міжнародний трибунал
Усі новини...