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Росіянам завадили вивести з України десять суден – ДБР

Валентина РоманенкоВівторок, 12 квітня 2022, 10:52
Росіянам завадили вивести з України десять суден – ДБР
фото ДБР

Державне бюро розслідувань заявляє, що завадило російським підприємцям вивезти з України десять суден вартістю понад мільярд гривень, тепер їх мають націоналізувати.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Слідчі ДБР, за сприяння Морської охорони Держприкордонслужби  завадили вивести з України 8 російських вантажних суден та 2 танкера, які знаходились в акваторії порту Одещини на профілактичних ремонтних роботах.  Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю.

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Власники намагались незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни "прописки". Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками ця сума занижена щонайменше у 5 разів".

Деталі: Повідомляється, що 11 квітня працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації.

Теми: ДБРОдеська область
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