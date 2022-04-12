Росіянам завадили вивести з України десять суден – ДБР

Державне бюро розслідувань заявляє, що завадило російським підприємцям вивезти з України десять суден вартістю понад мільярд гривень, тепер їх мають націоналізувати.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Слідчі ДБР, за сприяння Морської охорони Держприкордонслужби завадили вивести з України 8 російських вантажних суден та 2 танкера, які знаходились в акваторії порту Одещини на профілактичних ремонтних роботах. Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю.

Власники намагались незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни "прописки". Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками ця сума занижена щонайменше у 5 разів".

Деталі: Повідомляється, що 11 квітня працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації.