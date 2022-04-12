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Россиянам помешали вывести из Украины десять судов – ГБР

Валентина РоманенкоВторник, 12 апреля 2022, 10:52
Россиянам помешали вывести из Украины десять судов – ГБР
фото ГБР

Государственное бюро расследований заявляет, что помешало российским предпринимателям вывезти из Украины десять судов стоимостью более миллиарда гривен, теперь их должны национализировать.

Источник: ГБР

Дословно: "Следователи ГБР, при содействии Морской охраны Госпогранслужбы помешали вывести из Украины 8 российских грузовых судов и 2 танкера, которые находились в акватории порта Одесщины на профилактических ремонтных работах. Корабли были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная.

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Владельцы пытались незаконно вывести корабли из Украины, сменив флаг страны "прописки". Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины суда были оценены в 160 млн. грн. По предварительным оценкам, эта сумма занижена по меньшей мере в 5 раз".

Детали: Сообщается, что 11 апреля работники ГБР передали на хранение судна в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации.

Темы: ГБРОдесская область
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