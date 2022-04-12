Окупанти розстріляли цілу родину в авто біля Макарова – трьох жінок і двох дітей

На автодорозі поблизу села Гавронщина Бучанського району поліцейські Київщини виявили розстріляний російськими військовими легковий автомобіль, в якому були тіла трьох жінок та двох дітей.

Джерело: поліція Київщини

Деталі: Як з’ясувалось, в середині березня під час наступу агресора місцеві жителі намагалися евакуюватися, але дорогою їх розстріляли окупанти.

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На місці загинули двоє дітей, 2-річний хлопчик та 14-річний підліток, а також жінки 30-ти, 50-ти та 70-ти років.

Чоловіку, який був за кермом, вдалося вижити. З тяжкими пораненнями водій був госпіталізований.