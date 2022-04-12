Оккупанты расстреляли целую семью возле Макарова – троих женщин и двоих детей

На автодороге близ села Гавронщина Бучанского района полицейские Киевщины обнаружили расстрелянный российскими военными легковой автомобиль, в котором находились тела трех женщин и двоих детей.

Источник: полиция Киевщины

Детали: Как выяснилось, в середине марта во время наступления агрессора местные жители пытались эвакуироваться, но по дороге их расстреляли оккупанты.

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На месте погибли двое детей, 2-летний мальчик и 14-летний подросток, а также женщины 30-ти, 50-ти и 70-ти лет.

Мужчине, который был за рулем, удалось выжить. С тяжелыми ранениями водитель был госпитализирован.