Попереджена масштабна кібератака на енергетичний сектор України

Ворожі хакери планували вивести з ладу декілька інфраструктурних елементів одного з енергетичних об’єктів України, але українські фахівці завадили їм в цьому.

Джерело: Держспецзв’язку

Дослівно: "Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA вжито невідкладних заходів з реагування на інцидент інформаційної безпеки, пов’язаний з цільовою атакою на об’єкт енергетики України".

Деталі: Задум зловмисників передбачав виведення з ладу декількох інфраструктурних елементів об’єкту атаки, а саме:

високовольтних електричних підстанцій – за допомогою шкідливої програми INDUSTROYER2; причому, кожен виконуваний файл містив статично вказаний набір унікальних параметрів для відповідних підстанцій (дата компіляції файлів: 23.03.2022);

– за допомогою шкідливої програми INDUSTROYER2; причому, кожен виконуваний файл містив статично вказаний набір унікальних параметрів для відповідних підстанцій (дата компіляції файлів: 23.03.2022); електронних обчислювальних машин ( ЕОМ ) під управлінням операційної системи Windows (комп’ютерів користувачів, серверів, а також автоматизованих робочих місць АСУ ТП) – за допомогою шкідливої програми-деструктора CADDYWIPER; при цьому для дешифрування і запуску останнього передбачено використання лоадеру ARGUEPATCH та шелкоду TAILJUMP;

) під управлінням операційної системи Windows (комп’ютерів користувачів, серверів, а також автоматизованих робочих місць АСУ ТП) – за допомогою шкідливої програми-деструктора CADDYWIPER; при цьому для дешифрування і запуску останнього передбачено використання лоадеру ARGUEPATCH та шелкоду TAILJUMP; серверного обладнання під управлінням операційної систем Linux – за допомогою шкідливих скриптів-деструкторів ORCSHRED, SOLOSHRED, AWFULSHRED;

під управлінням операційної систем Linux – за допомогою шкідливих скриптів-деструкторів ORCSHRED, SOLOSHRED, AWFULSHRED; активного мережевого обладнання.

Централізоване розповсюдження і запуск CADDYWIPER реалізовано за допомогою механізму групових політик (GPO), для запуску якого використано PowerShell-скрипт POWERGAP. Для віддаленого виконання команд використано IMPACKET.

Організація-жертва зазнала двох хвиль атак.

Первинна компрометація відбулася не пізніше лютого 2022 року.

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Відключення електричних підстанцій та виведення з ладу інфраструктури підприємства було заплановане на вечір п’ятниці, 8 квітня 2022 року. Реалізації зловмисного задуму на поточний момент вдалося запобігти.

З метою виявлення ознак присутності подібної загрози в інших організаціях України, оперативну інформацію з рівнем обмеження доступу TLP:AMBER, включаючи зразки шкідливих програм, індикатори компрометації та Yara-правила, передано обмеженому колу міжнародних партнерів та підприємствам енергетичного сектора України.