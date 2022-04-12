Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Предотвращена масштабная кибератака на энергетический сектор Украины

Вторник, 12 апреля 2022, 11:39

Вражеские хакеры планировали вывести из строя несколько инфраструктурных элементов одного из энергетических объектов Украины, но украинские специалисты помешали им в этом.

Источник: Госспецсвязи

Дословно: "Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA приняты неотложные меры по реагированию на инцидент информационной безопасности, связанный с целевой атакой на объект энергетики Украины".

Реклама:

Детали: Замысел злоумышленников предполагал выведение из строя нескольких инфраструктурных элементов объекта атаки, а именно:

  • высоковольтных электрических подстанций – с помощью вредоносной программы INDUSTROYER2; причем каждый исполняемый файл содержал статически указанный набор уникальных параметров для соответствующих подстанций (дата компиляции файлов: 23.03.2022);
  • электронных вычислительных машин (ЭВМ) под управлением операционной системы Windows (компьютеров пользователей, серверов, а также автоматизированных рабочих мест АСУ ТП) – с помощью вредоносной программы-деструктора CADDYWIPER; при этом для дешифрования и запуска последнего предусмотрено использование лоадера ARGUEPATCH и шелкода TAILJUMP;
  • серверного оборудования под управлением операционной систем Linux – с помощью вредоносных скриптов-деструкторов ORCSHRED, SOLOSHRED, AWFULSHRED;
  • активного сетевого оборудования

Централизованное распространение и запуск CADDYWIPER реализовано с помощью механизма групповых политик (GPO), для запуска которого использован PowerShell-скрипт POWERGAP. Для удаленного выполнения команд использован IMPACKET.

Организация-жертва подверглась двум волнам атак.

ВИДЕО ДНЯ

Первоначальная компрометация состоялась не позже февраля 2022 года.

Отключение электрических подстанций и выведение из строя инфраструктуры предприятия было запланировано на вечер пятницы, 8 апреля 2022 года. Реализацию замысла злоумышленников на текущий момент удалось предотвратить.

С целью выявления признаков присутствия подобной угрозы в других организациях Украины, оперативная информация с уровнем ограничения доступа TLP:AMBER, включая образцы вредоносных программ, индикаторы компрометации и Yara-правила, передана ограниченному кругу международных партнеров и предприятиям энергетического сектора Украины.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Последние новости
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
Все новости...
Реклама: