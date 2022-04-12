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Путін назвав війну проти України "шляхетною" та неминучою

Роман ПетренкоВівторок, 12 квітня 2022, 12:14

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що війна в Україні була неминуча, "питання часу".

Джерело: Путін на космодромі "Східний" разом із Лукашенком, якого цитує "Медуза"

Пряма мова Путіна: "Цілі "спецоперації" із захисту Донбасу будуть досягнуті, вони шляхетні.

Зіткнення з антиросійськими силами, що вирощувалися в Україні, було неминучим, це було питання часу.

ВКС РФ у ході "спецоперації" в Україні діють мужньо, грамотно, ефективно та результативно".

Деталі: Путін також пообіцяв, що Росія нібито не відокремлюється від світу, оскільки це неможливо.

Теми: ПутінРосіявійна
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