Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін назвав війну проти України "шляхетною" та неминучою

Роман ПетренкоВівторок, 12 квітня 2022, 12:14
Путін назвав війну проти України шляхетною та неминучою

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що війна в Україні була неминуча, "питання часу".

Джерело: Путін на космодромі "Східний" разом із Лукашенком, якого цитує "Медуза"

Пряма мова Путіна: "Цілі "спецоперації" із захисту Донбасу будуть досягнуті, вони шляхетні.

Реклама:

Зіткнення з антиросійськими силами, що вирощувалися в Україні, було неминучим, це було питання часу.

ВКС РФ у ході "спецоперації" в Україні діють мужньо, грамотно, ефективно та результативно".

Деталі: Путін також пообіцяв, що Росія нібито не відокремлюється від світу, оскільки це неможливо.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
Усі новини...
Реклама: