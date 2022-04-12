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Путин назвал войну против Украины "благородной" и неизбежной

Роман ПетренкоВторник, 12 апреля 2022, 12:14

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что война в Украине была неизбежной, "вопросом времени".

Источник: Путин на космодроме "Восточный" вместе с Лукашенко, которого цитирует "Медуза"

Прямая речь Путина: Цели "спецоперации" по защите Донбасса будут достигнуты, они благородные.

Столкновение с выращивавшимися в Украине антироссийскими силами было неизбежно, это был вопрос времени.

ВКС РФ в ходе "спецоперации" в Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно".

Детали: Путин также пообещал, что Россия якобы не изолируется от мира, поскольку это невозможно.

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Темы: ПутинРосcиявойна
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