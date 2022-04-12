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84% фінів вважають РФ значною військовою загрозою

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 12:31

У Фінляндії 84% респондентів назвали Росію значною військовою загрозою.

Такими є дані опитування Аналітичного центру ділового життя EVA, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Частка тих, хто так вважає, збільшилася на 25 процентних пунктів у порівнянні з ситуацією на рік раніше.

Лише 6% респондентів заявили, що РФ не становить значної військової загрози.

Лише п'ята частина опитаних вважає, що Росія є частиною європейської культури.

Згідно з даними EVA, вторгнення Росії в Україну затьмарило сприйняття країни фінами. 74% назвали східного сусіда ненадійним партнером. Ця цифра зросла за рік на 34 процентні пункти.

"Погляди фінів щодо Росії дуже похмурі. Вони також пояснюють, чому явна більшість фінів висловилася за вступ до НАТО. Однак фіни вважають, що проблема Росії полягає не в народі, а в керівництві", - заявив Ілкка Хаавісто, голова дослідницького відділу EVA.

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58% опитаних заявили, що громадяни РФ – приємні люди. Приблизно кожен п'ятий не погодився з цим твердженням, а решті важко сказати, що вони думають з цього приводу.

Дані для опитування "Цінності та установки" були зібрані компанією Taloustutkimus на початку березня. Результати ґрунтуються на відповідях понад 2000 осіб.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін раніше заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни. 

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто після міністерської зустрічі в Брюсселі заявив, що Фінляндія уточнить наступні кроки щодо можливого рішення про вступ до НАТО у найближчі тижні.

Детальніше читайте у статті Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО

Теми: РосіяФінляндіявійна
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