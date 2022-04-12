84% фінів вважають РФ значною військовою загрозою

У Фінляндії 84% респондентів назвали Росію значною військовою загрозою.

Такими є дані опитування Аналітичного центру ділового життя EVA, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Частка тих, хто так вважає, збільшилася на 25 процентних пунктів у порівнянні з ситуацією на рік раніше.

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Лише 6% респондентів заявили, що РФ не становить значної військової загрози.

Лише п'ята частина опитаних вважає, що Росія є частиною європейської культури.

Згідно з даними EVA, вторгнення Росії в Україну затьмарило сприйняття країни фінами. 74% назвали східного сусіда ненадійним партнером. Ця цифра зросла за рік на 34 процентні пункти.

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"Погляди фінів щодо Росії дуже похмурі. Вони також пояснюють, чому явна більшість фінів висловилася за вступ до НАТО. Однак фіни вважають, що проблема Росії полягає не в народі, а в керівництві", - заявив Ілкка Хаавісто, голова дослідницького відділу EVA.

58% опитаних заявили, що громадяни РФ – приємні люди. Приблизно кожен п'ятий не погодився з цим твердженням, а решті важко сказати, що вони думають з цього приводу.

Дані для опитування "Цінності та установки" були зібрані компанією Taloustutkimus на початку березня. Результати ґрунтуються на відповідях понад 2000 осіб.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін раніше заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни.

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто після міністерської зустрічі в Брюсселі заявив, що Фінляндія уточнить наступні кроки щодо можливого рішення про вступ до НАТО у найближчі тижні.

Детальніше читайте у статті Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО