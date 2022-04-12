Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

84% финнов считают РФ значительной военной угрозой

"Европейская правда"Вторник, 12 апреля 2022, 12:31

В Финляндии 84% респондентов назвали Россию значительной военной опасностью.

Таковы данные опроса Аналитического центра деловой жизни EVA, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Доля тех, кто так считает, увеличилась на 25 процентных пунктов по сравнению с ситуацией годом ранее.

Лишь 6% респондентов заявили, что РФ не представляет значительной военной угрозы.

Лишь пятая часть опрошенных считает, что Россия является частью европейской культуры.

Согласно данным EVA, вторжение России в Украину затмило восприятие страны финнами. 74% назвали восточного соседа ненадежным партнером. Эта цифра выросла за год на 34 процентных пункта.

"Взгляды финнов на Россию очень мрачны. Они также объясняют, почему явное большинство финнов высказалось за вступление в НАТО. Однако финны считают, что проблема России заключается не в народе, а в руководстве", - заявил Илкка Хаависто, глава исследовательского отдела EVA.

ВИДЕО ДНЯ

58% опрошенных заявили, что граждане РФ – приятные люди. Приблизительно каждый пятый не согласился с этим утверждением, а остальным трудно сказать, что они думают по этому поводу.

Данные для опроса "Ценности и установки" собраны компанией Taloustutkimus в начале марта. Результаты основываются на ответах более 2000 человек.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро и лучше - этой весной.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто после министерской встречи в Брюсселе заявил, что Финляндия уточнит следующие шаги по возможному решению о вступлении в НАТО в ближайшие недели.

Подробнее читайте в статье Финляндия отказывается от нейтральности: как агрессия РФ толкает страну к вступлению в НАТО

Темы: РосcияФинляндиявойна
Главное сегодня

фотоГУР освободило двух украинских пилотов из плена

"Сохраняет плавучесть": Путину доложили о пожаре на "Москве"

Херсонщина: мэр Таврийска сложил полномочия

фотоПограничники рассказали о военнообязанных, которые за взятки хотят уехать из Украины

700 квадратов за $13 тысяч в месяц: как выглядит дом, в котором прятался Медведчук

Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчуков - ГБР

Все новости...
Росcия
Путин назвал войну против Украины "благородной" и неизбежной
Враг планирует теракты в России, чтобы мобилизовать россиян против Украины – Буданов
Оккупанты расстреляли целую семью возле Макарова – троих женщин и двоих детей
Последние новости
15:08
Веб-сайт ЧАЭС снова работает
15:07
Буче дали воду, вскоре обещают свет и газ
15:05
Украинские власти провели очередной обмен: 30 украинцев едут домой
15:03
фото, видеоРоссияне обвинили Украину в обстреле Брянской области
14:46
Турчинов говорит, что горящая "Москва" - не первый результат работы "Нептуна"
14:41
фотоГермания и Дортмундский клуб помогут отстроить стадион в Чернигове – Ткаченко
14:36
Без комиссии и с бесплатными поездками: Uber возобновил работу в Киеве
14:27
Литва отвергла предупреждение России в отношении НАТО: "Ничего нового"
14:21
На фоне ухода иностранных компаний в РФ скупают белорусскую и российскую бытовую технику
14:20
Крейсер "Москва" после попадания опрокинулся и начал тонуть – ОК "Юг"
Все новости...