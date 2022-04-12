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84% финнов считают РФ значительной военной угрозой

"Европейская правда"Вторник, 12 апреля 2022, 12:31

В Финляндии 84% респондентов назвали Россию значительной военной опасностью.

Таковы данные опроса Аналитического центра деловой жизни EVA, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Доля тех, кто так считает, увеличилась на 25 процентных пунктов по сравнению с ситуацией годом ранее.

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Лишь 6% респондентов заявили, что РФ не представляет значительной военной угрозы.

Лишь пятая часть опрошенных считает, что Россия является частью европейской культуры.

Согласно данным EVA, вторжение России в Украину затмило восприятие страны финнами. 74% назвали восточного соседа ненадежным партнером. Эта цифра выросла за год на 34 процентных пункта.

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"Взгляды финнов на Россию очень мрачны. Они также объясняют, почему явное большинство финнов высказалось за вступление в НАТО. Однако финны считают, что проблема России заключается не в народе, а в руководстве", - заявил Илкка Хаависто, глава исследовательского отдела EVA.

58% опрошенных заявили, что граждане РФ – приятные люди. Приблизительно каждый пятый не согласился с этим утверждением, а остальным трудно сказать, что они думают по этому поводу.

Данные для опроса "Ценности и установки" собраны компанией Taloustutkimus в начале марта. Результаты основываются на ответах более 2000 человек.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро и лучше - этой весной.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто после министерской встречи в Брюсселе заявил, что Финляндия уточнит следующие шаги по возможному решению о вступлении в НАТО в ближайшие недели.

Подробнее читайте в статье Финляндия отказывается от нейтральности: как агрессия РФ толкает страну к вступлению в НАТО

Темы: РосcияФинляндиявойна
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