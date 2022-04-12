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"Бери все, но смотри, чтоб не фотографировали": СБУ перехопила настанови росіянина сину-мародеру

Валентина РоманенкоВівторок, 12 квітня 2022, 13:01
ілюстративне фото ТАСС

Російські окупанти називають мародерство "спецоперацією з зачистки будинків".

Джерело: перехоплена розмова, оприлюднена СБУ

Дослівно: "На записі чути, що деякі рашисти приймають замовлення від близьких, як перед походом до супермаркету.

Як ось цей "герой": зателефонував своєму батьку прямо з будинку, який грабував.

Порадував батька-рибалку, що потрапив до оселі "багатого рыболова". Останній, як почув перелік фірм виробників рибальського спорядження, аж розхвилювався: "…ни х*ера се! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат".

Дізнавшись, що там такого добра чимало, наставляє сина: "Да, бери все, что будет там, но смотри только аккуратно….чтоб мародерство вам там не приписали, бл*дь. …это, вроде как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто".

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Деталі: Служба безпеки України натомість нагадує, що в нашій країні окупантів чекає не збагачення, а смерть.

Теми: СБУ
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