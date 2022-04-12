"Бери все, но смотри, чтоб не фотографировали": СБУ перехватила наставления россиянина сыну-мародеру

Российские оккупанты называют мародерство в Украине "спецоперацией по зачистке домов".

Источник: перехваченный разговор, обнародованный СБУ

Дословно: "На записи слышно, что некоторые рашисты принимают заказы от близких, как перед походом в супермаркет.

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Как вот этот "герой": позвонил своему отцу прямо из дома, который грабил.

Порадовал отца-рыбака, попавшего в дом "богатого рыболова". Последний, как услышал список фирм производителей рыболовного снаряжения, даже разволновался: "…ни х*ера се! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат".

Узнав, что там такого добра немало, наставляет сына: "Да, бери все, что будет там, но смотри только аккуратно….чтоб мародерство вам там не приписали, бл*дь. …это, вроде как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто".

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Детали: В то же время Служба безопасности Украины напоминает, что в нашей стране оккупантов ждет не обогащение, а смерть.