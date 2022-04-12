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Зеленський - Сейму Литви: ЄС має включити заборону на російську нафту в 6-й пакет санкцій

Вівторок, 12 квітня 2022, 13:11

Європейський Союз повинен включити заборону на імпорт російських енергоносіїв у шостий пакет санкцій, який зараз розробляється.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні до Сейму Литви, пише "Європейська правда".

"Не можна чекати розробки сьомого, восьмого, десятого чи двадцятого пакету, треба ухвалити по-справжньому потужні рішення у шостому санкційному пакеті. Євросоюз може це зробити і повинен обов'язково включити туди нафту, обов'язково санкціонувати російські банки, але всі, не частину, не треба демонстрацій", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що навіть після побачених масових вбивств в Бучі та інших містах, навіть знаючи про депортацію людей, спостерігаючи за свідомим руйнуванням мирних міст російськими ракетами і бомбами, деякі країни ЄС ніяк не можуть визначитись, коли ж вони хоча б суттєво обмежать купівлю російських енергоносіїв.

Зеленський вважає, що нарешті мають бути визначені конкретні терміни для кожної країни ЄС, щоб реально відмовитись або принаймні суттєво обмежити споживання російського газу і нафти.

"Тільки так російське керівництво прийде до думки, що війна – катастрофа передусім для них", - додав президент.

Зеленський також заявив, що сотні європейських компаній і банків не тільки не відмовились працювати на російських ринках, але і демонструють відверту зневагу у відповідь на вимоги перестати фінансувати воєнну машину Росії.

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"Якщо тільки в шостому пакеті почали обговорювати нафту, значить світ не усвідомлює, до якої війни готувалася Росія. Якщо і досі немає чіткої визначеності щодо російського газу, значить не може бути впевненості, що у Європі є спільна воля, щоб примусити Росію до миру", - додав він.

Раніше повідомлялося, що балтійські країни більше не будуть імпортувати російський природний газ.

Міністерство енергетики Литви повідомило, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з РФ. Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що Литва не може в односторонньому порядку зупинити транзит у Калінінградську область з основної території Росії, але консультації про це ведуться.

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