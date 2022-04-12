Зеленский - Сейму Литвы: ЕС должен включить запрет на российскую нефть в 6-й пакет санкций

Европейский Союз должен включить запрет на импорт российских энергоносителей в разрабатываемый сейчас шестой пакет санкций.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к Сейму Литвы, пишет "Европейская правда".

"Нельзя ждать разработки седьмого, восьмого, десятого или двадцатого пакета, нужно принять по-настоящему мощные решения в шестом санкционном пакете. Евросоюз может это сделать и должен обязательно включить туда нефть, обязательно санкционировать российские банки, но все, не часть, не нужно демонстраций", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах, даже зная о депортации людей, наблюдая за сознательным разрушением мирных городов российскими ракетами и бомбами, некоторые страны ЕС никак не могут определиться, когда же они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей.

Зеленский считает, что должны быть определены конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы реально отказаться или, по крайней мере, существенно ограничить потребление российского газа и нефти.

"Только так российское руководство придет к мнению, что война – катастрофа, прежде всего для них", - добавил президент.

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Зеленский также заявил, что сотни европейских компаний и банков не только не отказались работать на российских рынках, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать военную машину России.

"Если только в шестом пакете начали обсуждать нефть, значит мир не осознает, к какой войне готовилась Россия. Если до сих пор нет четкой определенности в отношении российского газа, значит, не может быть уверенности, что в Европе есть общая воля, чтобы принудить Россию к миру", – добавил он.

Ранее сообщалось, что балтийские страны больше не будут импортировать российский природный газ.

Министерство энергетики Литвы сообщило, что с начала апреля литовская газотранспортная система не импортировала газа из РФ. Теперь все газовые потребности Литвы удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде.

Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Литва не может в одностороннем порядке остановить транзит в Калининградскую область с основной территории России, но консультации об этом ведутся.