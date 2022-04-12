Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях – СБУ
Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, почавши роботу ще влітку 2021 року.
Джерело: СБУ
Деталі: Один із учасників угруповання пішов на співпрацю зі слідством.
На нього вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором "схеми". Він заявив про намір створити нове народовладдя в Україні, і якщо чинна влада "сама не піде у відставку", то група перейде до силового сценарію.
Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх військовослужбовців АТО, і забезпечити їх зброєю.
Втілення плану мало збігтися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну.
СБУ викрила мережу, затримала організатора та ключових осіб на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.
Один зі спільників визнав свою вину та дав покази на організатора.