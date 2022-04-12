Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремль планировал создать "народные республики" в западных областях – СБУ

Роман ПетренкоВторник, 12 апреля 2022, 13:19
Кремль планировал создать народные республики в западных областях – СБУ

Кремль планировал создать "народные республики" в западных областях Украины, начав работу летом 2021 года.

Источник: СБУ

Детали: Один из участников группировки пошел на сотрудничество со следствием.

Реклама:

На него вышел отставной сотрудник вражеской разведки, оказавшийся организатором "схемы". Он заявил о намерении создать новое народовластие в Украине, и если действующая власть сама не уйдет в отставку, то группа перейдет к силовому сценарию.

Для захвата власти группировки должно было завербовать 500 боевиков, желательно из бывших военнослужащих АТО, и снабдить их оружием.

Воплощение плана должно было совпасть по времени с российским полномасштабным вторжением в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

СБУ разоблачила сеть, задержала организатора и ключевых лиц в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Один из сообщников признал свою вину и дал показания на организатора.

Темы: сепаратизмоккупациявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Яд в Мариуполе: "Азов" рассказал о состоянии пострадавших
На границе Украины и России повреждены пути, в Минобороны прокомментировали
Минобороны Украины: У России нет стратегии, военные планы – на несколько дней
В НАТО прогнозируют второй, более широкий и кровавый этап войны в Украине
Последние новости
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
Все новости...
Реклама: