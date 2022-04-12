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Кремль планировал создать "народные республики" в западных областях – СБУ

Роман ПетренкоВторник, 12 апреля 2022, 13:19

Кремль планировал создать "народные республики" в западных областях Украины, начав работу летом 2021 года.

Источник: СБУ

Детали: Один из участников группировки пошел на сотрудничество со следствием.

На него вышел отставной сотрудник вражеской разведки, оказавшийся организатором "схемы". Он заявил о намерении создать новое народовластие в Украине, и если действующая власть сама не уйдет в отставку, то группа перейдет к силовому сценарию.

Для захвата власти группировки должно было завербовать 500 боевиков, желательно из бывших военнослужащих АТО, и снабдить их оружием.

Воплощение плана должно было совпасть по времени с российским полномасштабным вторжением в Украину.

СБУ разоблачила сеть, задержала организатора и ключевых лиц в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

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Один из сообщников признал свою вину и дал показания на организатора.

Темы: сепаратизмоккупациявойнаРосcия
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