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Керівники комітетів Бундестагу їдуть до України, переговори пройдуть біля польського кордону

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 13:40

Керівники трьох комітетів парламенту Німеччини у вівторок приїдуть до України для переговорів зі своїми колегами із Верховної Ради.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel.

Голови комітетів Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, закордонних справ Майкл Рот та Європи Антон Хофрейтер у понеділок увечері прибули до Варшави, а звідти продовжили свій шлях до України у вівторок уранці.

Вперше після російського вторгнення представники Бундестагу їдуть до України в делегації одразу з трьома головами комітетів. З міркувань безпеки поїздка трималася в секреті до кінця, а точне місце зустрічі на заході України не називається.

Нещодавно два німецькі члени Європарламенту їздили в Україну для політичних переговорів, Марілуїза Бек і Ральф Фюкс наприкінці березня, але жоден з них більше не займає політичні пости в Німеччині.

Штрак-Циммерманн, Рот та Хофрайтер прийняли запрошення від українського парламентаря Галини Янченко. У листі до членів трьох комітетів Бундестагу та членів німецько-української парламентської групи Янченко пропонує провести зустріч у Львові. Проте, згідно з повідомленнями, вони зустрінуться у місці на заході України ближче до польського кордону.

За інформацією видання, запрошення Янченка дійшло до адресатів 1 квітня. Троє політиків хотіли здійснити візит раніше, але, мабуть, у поліції виникли серйозні побоювання щодо безпеки. Крім того, поїздка зустріла невелику підтримку у Бундестазі та на урядовому рівні.

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Видання зазначає, що поїздка в принципі відбулася лише завдяки наполегливості трьох голів комітетів.

Голова німецько-української парламентської групи Робін Вагенер також мав дозвіл на відрядження, але не зміг поїхати через коронавірус.

Раніше Штрак-Циммерманн пропонувала країнам Східної Європи постачати Україні радянське озброєння замість поставок німецьких бронетранспортерів "Marder".

Дивіться також відео – "Марілуїзе Бек пояснює, як Росія "ламає" Захід" або читайте у публікації "У Німеччині є розуміння, що Україна буде в ЄС, але це обійдеться дорого"

Теми: НімеччинаУкраїнавійна
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