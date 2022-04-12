Руководители комитетов Бундестага едут в Украину, переговоры пройдут у польской границы

Руководители трех комитетов парламента Германии во вторник приедут в Украину для переговоров со своими коллегами из Верховной Рады.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel.

Председатели комитетов Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, иностранным делам Майкл Рот и Европе Антон Хофрейтер в понедельник вечером прибыли в Варшаву, а оттуда продолжили свой путь в Украину во вторник утром.

Реклама:

Впервые после российского вторжения представители Бундестага едут в Украину в делегации сразу с тремя председателями комитетов. По соображениям безопасности поездка держалась в секрете до самого конца, а точное место встречи на западе Украины не называется.

Совсем недавно два немецких члена Европарламента ездили в Украину для политических переговоров, Марилуиза Бек и Ральф Фюкс от зеленых в конце марта, но ни один из них больше не занимает политические посты в Германии.

Штрак-Циммерманн, Рот и Хофрайтер приняли приглашение от украинского парламентария Галины Янченко. В письме членам трех комитетов Бундестага и членам немецко-украинской парламентской группы Янченко предлагает провести встречу во Львове. Однако, согласно сообщениям, они встретятся в месте на западе Украины ближе к польской границе.

ВИДЕО ДНЯ

По информации издания, приглашение Янченко дошло до адресатов 1 апреля. Трое политиков хотели совершить визит раньше, но, по-видимому, у полиции возникли серьезные опасения относительно безопасности. Кроме того, поездка встретила небольшую поддержку в Бундестаге и на правительственном уровне.

Издание отмечает, что поездка в принципе состоялась только благодаря настойчивости трех председателей комитетов.

Председатель немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер также имел разрешение на командировку, но не смог поехать из-за коронавируса.

Ранее Штрак-Циммерманн предлагала странам Восточной Европы поставлять Украине советское вооружение вместо поставок немецких бронетранспортеров "Marder".