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Ле Пен заявила, що не підтримує скасування санкцій проти РФ

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 14:18

Кандидатка в президенти Франції і лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що не виступає за скасування санкцій проти РФ, запроваджених після вторгнення в Україну.

Про це вона сказала під час спілкування зі слухачами однієї з радіостанцій, пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Один зі слухачів заявив, що Ле Пен є "троянським конем" Путіна, на що вона пояснила свою позицію щодо України та її стосунки з Кремлем: "Я не троянський кінь, нікому не належу. Я не за скасування санкцій".

Вона додала, що проти тільки проти санкцій щодо енергетики, "тому що не хочу, щоб французи страждали від наслідків". "Я ідеально позиціонувала себе щодо всіх інших санкцій", - додала вона.

Нагадаємо, за підсумком першого туру президентських виборів у неділю у другий тур вийшли чинний президент Еммануель Макрон і лідерка ультраправих Марін Ле Пен.

Другий тур відбудеться 24 квітня.

Теми: Франціявибори
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