Ле Пен заявила, что не поддерживает отмену санкций против РФ

Кандидат в президенты Франции и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что не выступает за отмену санкций против РФ, введенных после вторжения в Украину.

Об этом она сказала в ходе общения со слушателями одной из радиостанций, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Один из слушателей заявил, что Ле Пен является "троянским конем" Путина, на что она объяснила свою позицию по Украине и ее отношениям с Кремлем: "Я не троянский конь, никому не принадлежу. Я не за отмену санкций".

Она добавила, что против только против санкций по энергетике, "потому что не хочу, чтобы французы страдали от последствий". "Я идеально позиционировала себя по всем другим санкциям", - добавила она.

Напомним, по итогу первого тура президентских выборов в воскресенье во второй тур вышли действующий президент Эммануэль Макрон и лидер ультраправых Марин Ле Пен.

Второй тур состоится 24 апреля.