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На трасі Чернігів-Київ підірвався автомобіль із місцевим жителем

Валентина РоманенкоВівторок, 12 квітня 2022, 14:33
На трасі Чернігів-Київ підірвався автомобіль із місцевим жителем
фото поліції

На автодорозі Чернігів-Київ підірвався цивільний легковий автомобіль: водій загинув.

Джерело: поліція Чернігівщини

Деталі: Напередодні близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення, що на автошляху у селі Красне Чернігівського району підірвалося авто.

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На місці події поліцейські встановили, що 64-річний місцевий мешканець їхав дорогою з села Ладинка в напрямку Красного. В селі він побачив знайомих, вирішив зупинитися і з’їхав з дороги на узбіччя. Там автівка наїхала на протитанкову міну. На жаль, внаслідок вибуху водій загинув на місці.

 

За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.

Правоохоронці закликають громадян бути вкрай уважними та обережними, особливо - на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ.

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів.

Поліцейські наполегливо рекомендують громадянам повертатися до населених пунктів лише після того, як фахівці обстежать всі дороги і будівлі.

Дослівно: "Не пересувайтеся там, де можуть бути заміновані ділянки - це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля. Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет - негайно телефонуйте до поліції або рятувальників".

Теми: Чернігівська областьполіція
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