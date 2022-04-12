На трассе Чернигов-Киев подорвался автомобиль с местным жителем

На автодороге Чернигов-Киев подорвался гражданский легковой автомобиль: водитель погиб.

Источник: полиция Черниговщины

Детали: Накануне около 15 часов в полицию поступило сообщение, что на автодороге в селе Красное Черниговского района взорвалось авто.

На месте происшествия полицейские установили, что 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. В селе он увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Там машина наехала на противотанковую мину. К сожалению, в результате взрыва водитель погиб на месте.

По этому факту полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны.

Правоохранители призывают граждан быть крайне внимательными и осторожными, особенно на территориях, временно находившихся в оккупации вражеских войск.

Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов.

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Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам возвращаться в населенные пункты только после того, как специалисты обследуют все дороги и здания.

Дословно: "Не передвигайтесь там, где могут быть заминированы участки – это обочины, лесополосы, не распаханные поля. Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет – немедленно звоните в полицию или спасателям".