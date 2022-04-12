У Миколаєві порахували збитки від війни

Російські військові завдали Миколаєву збитків на понад 110 мільйонів гривень.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Facebook

Деталі: За даними мерії, станом на 12 квітня у місті збитків на понад 110 млн грн:

Реклама:

Заклади соціального захисту: пошкоджені 3 об’єкти на близько 1 млн грн.

Заклади охорони здоров'я: 5 об’єктів на понад 4 млн грн.

Заклади освіти: 46 об’єктів на понад 20 млн грн.

Заклади фізичної культури і спорту: 5 об’єктів на понад 5,5 млн грн.

Житловий сектор: 550 звернень на близько 80 млн грн.

Пряма мова Сєнкевича: "Ми все обов’язково відновимо, відбудуємо наше місто і всю Україну. На жаль, нам вже не повернути життя і здоров‘я тисяч українців.

Але щоб ці втрати не були марними, ми просто мусимо перемогти Росію у цій війні і побудувати сильну та успішну Україну".