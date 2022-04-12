В Николаеве посчитали убытки с войны

Российские военные нанесли Николаеву ущерб более чем на 110 миллионов гривен.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Facebook

Детали: По данным мэрии, по состоянию на 12 апреля в городе ущерба свыше 110 млн грн:

Заведения социальной защиты: повреждены 3 объекта на около 1 млн грн.

Заведения здравоохранения: 5 объектов более чем на 4 млн грн.

Учебные заведения: 46 объектов на более 20 млн грн.

Заведения физической культуры и спорта: 5 объектов более чем на 5,5 млн грн.

Жилищный сектор: 550 обращений на около 80 млн. грн.

Прямая речь Сенкевича: "Мы все обязательно восстановим, отстроим наш город и всю Украину. К сожалению, нам уже не вернуть жизнь и здоровье тысяч украинцев.

Но чтобы эти потери не были бесполезными, мы просто должны победить Россию в этой войне и построить сильную и успешную Украину".