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В Николаеве посчитали убытки с войны

Роман ПетренкоВторник, 12 апреля 2022, 15:05

Российские военные нанесли Николаеву ущерб более чем на 110 миллионов гривен.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Facebook

Детали: По данным мэрии, по состоянию на 12 апреля в городе ущерба свыше 110 млн грн:

  • Заведения социальной защиты: повреждены 3 объекта на около 1 млн грн.
  • Заведения здравоохранения: 5 объектов более чем на 4 млн грн.
  • Учебные заведения: 46 объектов на более 20 млн грн.
  • Заведения физической культуры и спорта: 5 объектов более чем на 5,5 млн грн.
  • Жилищный сектор: 550 обращений на около 80 млн. грн.

Прямая речь Сенкевича: "Мы все обязательно восстановим, отстроим наш город и всю Украину. К сожалению, нам уже не вернуть жизнь и здоровье тысяч украинцев.

Но чтобы эти потери не были бесполезными, мы просто должны победить Россию в этой войне и построить сильную и успешную Украину".

Темы: НиколаеврегионывойнаРосcия
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