У Києві за 48 днів війни зареєстрували майже 10 тисяч переселенців

У столиці з початку повномасштабного російського вторгнення зареєстрували майже 10 тисяч вимушених переселенців.



Джерело: Київська міська військова адміністрація з посиланням на заступницю голови КМДА Марину Хонду



Пряма мова Хонди: "Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого призвело до того, що мільйони людей були вимушені покинути свої міста, села та шукати безпечніших місць у західних областях України та за кордоном. Частина з них зупинилася в Києві, і на сьогодні управління соціального захисту населення у місті вже зареєстрували 9432 внутрішньо переміщені особи".

Деталі: За словами Хонди, у Києві найбільше вимушених переселенців з Київської області – 3 978 осіб (це

жителі міст Ірпінь, Буча, Гостомель), ще майже 2 тисячі – з Донецької області та ще близько 1500 осіб – з Чернігівської області.

Чиновниця нагадала, що для отримання державної допомоги та статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно стати на облік у райуправліннях праці та соцзахисту населення. Документи приймають до 30 квітня.