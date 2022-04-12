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У Києві за 48 днів війни зареєстрували майже 10 тисяч переселенців

Ірина БалачукВівторок, 12 квітня 2022, 15:17
У Києві за 48 днів війни зареєстрували майже 10 тисяч переселенців
На фото – евакуація мешканців з небезпечних районів. Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

У столиці з початку повномасштабного російського вторгнення зареєстрували майже 10 тисяч вимушених переселенців.

Джерело: Київська міська військова адміністрація з посиланням на заступницю голови КМДА Марину Хонду

Пряма мова Хонди: "Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого призвело до того, що мільйони людей були вимушені покинути свої міста, села та шукати безпечніших місць у західних областях України та за кордоном. Частина з них зупинилася в Києві, і на сьогодні управління соціального захисту населення у місті вже зареєстрували 9432 внутрішньо переміщені особи".

Деталі: За словами Хонди, у Києві найбільше вимушених переселенців з Київської області – 3 978 осіб (це
жителі міст Ірпінь, Буча, Гостомель), ще майже 2 тисячі – з Донецької області та ще близько 1500 осіб – з Чернігівської області.  

Чиновниця нагадала, що для отримання державної допомоги та статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно стати на облік у райуправліннях праці та соцзахисту населення. Документи приймають до 30 квітня.

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Теми: Київвійнаевакуаціяпереселенці
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