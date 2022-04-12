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В Киеве за 48 дней войны зарегистрировали около 10 тысяч переселенцев

Ирина БалачукВторник, 12 апреля 2022, 15:17
На фото – эвакуация жителей из опасных районов. Фото с Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

В столице с начала полномасштабного российского вторжения зарегистрировали около 10 тысяч вынужденных переселенцев.

Источник: Киевская городская военная администрация со ссылкой на замглавы КГГА Марину Хонду

Прямая речь Хонды: "Полномасштабное вторжение России 24 февраля привело к тому, что миллионы людей были вынуждены покинуть свои города, села и искать более безопасные места в западных областях Украины и за рубежом. Часть из них остановилась в Киеве, и на сегодняшний день управления социальной защиты населения в городе уже зарегистрировали 9 432 внутренне перемещенных лица".

Детали: По словам Хонды, в Киеве больше всего вынужденных переселенцев из Киевской области – 3 978 человек (это жители городов Ирпень, Буча, Гостомель), еще около 2 тысяч – из Донецкой области и еще около 1500 человек – из Черниговской области.

Чиновница напомнила, что для получения государственной помощи и статуса внутриперемещенного лица необходимо стать на учет в райуправлениях труда и соцзащиты населения. Документы принимаются до 30 апреля.

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Темы: Киеввойнаэвакуацияпереселенцы
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