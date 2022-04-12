Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве за 48 дней войны зарегистрировали около 10 тысяч переселенцев

Ирина БалачукВторник, 12 апреля 2022, 15:17
В Киеве за 48 дней войны зарегистрировали около 10 тысяч переселенцев
На фото – эвакуация жителей из опасных районов. Фото с Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

В столице с начала полномасштабного российского вторжения зарегистрировали около 10 тысяч вынужденных переселенцев.

Источник: Киевская городская военная администрация со ссылкой на замглавы КГГА Марину Хонду

Прямая речь Хонды: "Полномасштабное вторжение России 24 февраля привело к тому, что миллионы людей были вынуждены покинуть свои города, села и искать более безопасные места в западных областях Украины и за рубежом. Часть из них остановилась в Киеве, и на сегодняшний день управления социальной защиты населения в городе уже зарегистрировали 9 432 внутренне перемещенных лица".

Реклама:

Детали: По словам Хонды, в Киеве больше всего вынужденных переселенцев из Киевской области – 3 978 человек (это жители городов Ирпень, Буча, Гостомель), еще около 2 тысяч – из Донецкой области и еще около 1500 человек – из Черниговской области.

Чиновница напомнила, что для получения государственной помощи и статуса внутриперемещенного лица необходимо стать на учет в райуправлениях труда и соцзащиты населения. Документы принимаются до 30 апреля.

Темы: Киеввойнаэвакуацияпереселенцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Киев
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше
Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом
Последние новости
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
Все новости...
Реклама: