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Лукашенко назвав різанину у Бучі "спецоперацією англійців"

Роман ПетренкоВівторок, 12 квітня 2022, 15:50
Лукашенко назвав різанину у Бучі спецоперацією англійців

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що різанина у Бучі, яку влаштували російські військові – це спецоперація англійців".

Джерело: Лукашенко під час брифінгу з Путіним

Пряма мова Лукашенка: "Це як у Бучі… Ми якраз обговорювали цю політику – всі кричать, ну треба було запровадити черговий пакет (санкцій – ред.), нам це відомо. Ми докладно обговорювали їхню психологічну спецоперацію, яку провели англійці".

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Якби тільки з військовою операцією Росія хоч трохи запізнилася, то по території Росії готувалися завдати, як вони вважали, нищівного удару, і по сусідніх областях".

Деталі: Лукашенко також повторив тезу Путіна, що війна в Україні була неминучою.

Теми: ЛукашенкоПутінБучавійна
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