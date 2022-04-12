Лукашенко назвал резню в Буче "спецоперацией англичан"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что резня в Буче, которую устроили российские военные – это спецоперация англичан".

Источник: Лукашенко во время брифинга с Путиным

Прямая речь Лукашенко: "Это как в Буче… Мы как раз обсуждали эту политику – все кричат, ну, надо было ввести очередной пакет (санкций – ред.), нам это известно. Мы обсуждали подробно их психологическую спецоперацию, которую провели англичане".

Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, и по соседним областям".

Детали: Лукашенко также повторил тезис Путина о том, что война в Украине была неизбежной.