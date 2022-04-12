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Після проросійського мітингу в Дубліні посольство України закликало заборонити символ "Z"

"Європейська правда"Вівторок, 12 квітня 2022, 16:33

Посол України в Ірландії після проросійського мітингу в Дубліні на цих вихідних закликав заборонити символ "Z", пов'язаний із підтримкою російського вторгнення в Україну.

У суботу 9 квітня містом проїхала колона з понад десяти автомобілів із російською символікою та прапорами.

Поділившись відеозаписом акції в Twitter, посольство України в Ірландії назвало огидним те, що росіяни, які живуть в Ірландії, демонструють свою повну неповагу до країни проживання та ірландців, які виступають проти війни Росії в Україні.

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"Z", символ вбивств і звірств, повинен бути заборонений законом у кожній демократичній державі", - йдеться у повідомленні посольства.

У низці європейських країн вже встановили покарання за використання символів, які підтримують війну РФ в Україні.

А міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер анонсувала покарання за прославляння воєнних злочинів під час проведення проросійських акцій.

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Теми: УкраїнапропагандаРосія
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