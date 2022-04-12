После пророссийского митинга в Дублине посольство Украины призвало запретить символ "Z"

Посол Украины в Ирландии после пророссийского митинга в Дублине в эти выходные призвал запретить символ "Z", связанный с поддержкой российского вторжения в Украину.

В субботу 9 апреля по городу проехала колонна из более чем десяти автомобилей с российской символикой и флагами.

Поделившись видеозаписью акции в Twitter, посольство Украины в Ирландии назвало отвратительным то, что живущие в Ирландии россияне демонстрируют свое полное неуважение к стране проживания и ирландцам, выступающим против войны России в Украине.

"Z", символ убийств и зверств, должен быть запрещен законом в каждом демократическом государстве", - говорится в сообщении посольства.

В ряде европейских стран уже установили наказание за использование символов, поддерживающих войну РФ в Украине.

А министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер анонсировала наказание за прославление военных преступлений во время проведения пророссийских акций.