Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

После пророссийского митинга в Дублине посольство Украины призвало запретить символ "Z"

"Европейская правда"Вторник, 12 апреля 2022, 16:33

Посол Украины в Ирландии после пророссийского митинга в Дублине в эти выходные призвал запретить символ "Z", связанный с поддержкой российского вторжения в Украину.

В субботу 9 апреля по городу проехала колонна из более чем десяти автомобилей с российской символикой и флагами.

Поделившись видеозаписью акции в Twitter, посольство Украины в Ирландии назвало отвратительным то, что живущие в Ирландии россияне демонстрируют свое полное неуважение к стране проживания и ирландцам, выступающим против войны России в Украине.

"Z", символ убийств и зверств, должен быть запрещен законом в каждом демократическом государстве", - говорится в сообщении посольства.

В ряде европейских стран уже установили наказание за использование символов, поддерживающих войну РФ в Украине.

А министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер анонсировала наказание за прославление военных преступлений во время проведения пророссийских акций.

Темы: УкраинапропагандаРосcия
Главное сегодня

Навальный призвал лидеров Запада оплатить рекламу в соцсетях россиянам о последствиях войны

Нагнетание усиливается: Россия заявила об "обстреле" со стороны Украины еще двух сел

Власти знали о подготовке российского вторжения, только ждали 22 февраля – Данилов

Фракция ОПЗЖ прекратила работу в Раде

Украинские власти провели очередной обмен: 30 украинцев едут домой

фото, видеоРоссияне обвинили Украину в обстреле Брянской области

Все новости...
Украина
Путин все еще хочет, чтобы переговоры с Киевом были в Беларуси
Путин 3 часа обсуждал с Лукашенко единое оборонное пространство и Украину
Минобороны Украины: У России нет стратегии, военные планы – на несколько дней
Последние новости
21:11
На Львовщину переезжают два крупных машиностроительных предприятия
21:06
видеоПожили и взорвали: что оккупанты сделали со школой и детсадом в Киевской области
21:02
"Слуги" пополнились новым нардепом вместо министра агрополитики
20:51
Британия ввела санкции против двух партнеров Абрамовича: заморозили 10 миллиардов
20:36
Россияне лишили жилья почти 220 тысяч жителей Украины
20:34
Рада признала режим РФ нацистским и запретила символику агрессора
20:32
Украина сыграет на ЧМ по волейболу вместо России
20:32
НБУ разрешил населению покупать наличную валюту
20:17
Канада отправляет в Польшу военных – помогать встречать украинских беженцев
20:11
В Гостомеле комендантский час продлили до 20 апреля
Все новости...