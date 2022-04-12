Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После пророссийского митинга в Дублине посольство Украины призвало запретить символ "Z"

"Европейская правда"Вторник, 12 апреля 2022, 16:33

Посол Украины в Ирландии после пророссийского митинга в Дублине в эти выходные призвал запретить символ "Z", связанный с поддержкой российского вторжения в Украину.

В субботу 9 апреля по городу проехала колонна из более чем десяти автомобилей с российской символикой и флагами.

Поделившись видеозаписью акции в Twitter, посольство Украины в Ирландии назвало отвратительным то, что живущие в Ирландии россияне демонстрируют свое полное неуважение к стране проживания и ирландцам, выступающим против войны России в Украине.

Реклама:

"Z", символ убийств и зверств, должен быть запрещен законом в каждом демократическом государстве", - говорится в сообщении посольства.

В ряде европейских стран уже установили наказание за использование символов, поддерживающих войну РФ в Украине.

А министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер анонсировала наказание за прославление военных преступлений во время проведения пророссийских акций.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: УкраинапропагандаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Украина
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
Все новости...
Реклама: